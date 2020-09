Gearbox: annunciato showcase alla PAX Online 2020

Gearbox Software sta preparando il quarto DLC della campagna a pagamento per Borderlands 3, con Psycho Krieg e Fantastic Fustercluck. Ma qual è il futuro del franchise? Lo sviluppatore apparentemente fornirà alcune risposte a un evento di vetrina digitale al PAX Online 2020, programmato per il 12 settembre alle 12:45 PT.

Oltre a discutere su cosa succederà dopo Borderlands, riceveremo anche alcuni aggiornamenti da Gearbox Publishing. Forse maggiori dettagli su Godfall, che la società sta pubblicando per Counterplay Games su PS5 e PC? Un aggiornamento su Risk of Rain 2 di Hopoo Games non sarebbe poi così male.

Nel frattempo, Borderlands 3 Psycho Krieg and the Fantastic Fustercluck uscirà il 10 settembre. Vede il ritorno di Krieg con i cacciatori del vault che si avventurano nella sua mente per risolvere il mistero di Vaulthalla. Lungo la strada, ci saranno nuovi bottini da guadagnare, nuove sfide per l’equipaggio e persino un po’ di Maya. Restate sintonizzati per maggiori dettagli sul DLC nella prossima settimana.