FaZe Clan e Twitch alleati per l’evento All-Star Twitch Rivals

Twitch e FaZe Clan stanno collaborando con Twitch Rivals per riunire alcuni streamer più famosi contro dei giocatori professionisti all’interno di Call of Duty: Warzone.

“Twitch Rivals: FaZe Face-Off con Warzone“, il primo di una serie di eventi ospitati dalle due organizzazioni, presenterà streamer famosi, star dello sport e personalità dell’intrattenimento tra cui:

Yousef “Apex” Abdelfattah,

Brian “Rug” Awadis,

Thomas ” Temperrr “Oliveira,

Nick” NICKMERCS “Kolcheff,

Kris” Swagg “Lamberson,

Ali” SypherPK “Hassan,

Mason” Symfuhny “Lanier,

Vikram” Vikstar “Singh Barn

Aydan” Aydan “Conrad,

Ben Simmons (Philadelphia 76ers) ,

Josh Hart (New Orleans Pelicans),

Meyers Leonard (Miami Heat),

Allie Long (OL Reign),

Zach LaVine (Chicago Bulls)

Tarik Cohen (Chicago Bears)

Inoltre, parteciperanno anche musicisti come Marshmello, SuperDuperKyle, Slim Jxmmi di Rae Sremmurd, Lil Durk, Dimitri Vegas, Alan Walker e Carnage.

Considerato un evento pro-am, la competizione sarà composta da un massimo di 20 squadre di quattro giocatori ciascuna che competono l’una contro l’altra in uno scontro di Call of Duty: Warzone per un montepremi totale di $ 75K USD fornito da Twitch e merchandising esclusivo fornito da FaZe Clan.