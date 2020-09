Mercenaries Blaze Dawn of the Twin Dragons: annunciato per PS4 e Switch

Mercenaries Blaze: Dawn of the Twin Dragons, ultimo capitolo della fortunata saga RPG strategica, è pronto a fare il suo esordio questo autunno su PlayStation 4 e Nintendo Switch. Ad annunciarlo è stato lo sviluppatore del gioco, Rideon, con un tweet del proprio profilo Twitter ufficiale.

Il gioco sarà disponibile in formato digitale in Giappone, dove sarà distribuito da Circle Entertainment. I precedenti tre capitoli della serie, Mercenaries Saga: Will of the White Lions, Mercenaries Saga 2: Order of the Silver Eagle e Mercenaries Saga 3: Gray Wolves of War, raccolti poi nel titolo Mercenaries Saga Chronicles nel 2018, ruotano intorno a un gruppo di mercenari (ogni volta diverso) che, iniziando da piccole missioni, inizia a farsi largo in un complesso mondo fantasy, facendosi sempre più importante man mano che arruola nuove reclute e si espande, fino ad arrivare a influenzare importanti decisioni politiche.

Rideon non ha condiviso nessun altro dettaglio su Mercenaries Blaze, annunciando che informazioni più dettagliate sul sistema di gioco, sulla precisa data di lancio e sul prezzo, verranno rivelate più avanti.

Un titolo imperdibile per tutti gli appassionati di questa particolarissima declinazione dei giochi di ruolo. Anche voi desiderate ardentemente poterlo giocare? Non resta che sperare che possa arrivare anche nel resto del mondo!