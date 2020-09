Logitech G stipula una partnership con 9z Team

L’organizzazione Esports argentina 9z Team ha accettato la proposta di partnership di Logitech G. A partire dal giorno 1 settembre, l’azienda svizzera leader del settore delle periferiche sarà il fornitore ufficiale di tutti i membri del team.

L’annuncio è arrivato direttamente dal profilo ufficiale Twitter della squadra, la quale si è mostrata molto felice nei confronti del nuovo sponsor.

Insomma, siamo difronte ad un’altra collaborazione che vede un brand dedito alla produzione di prodotti da gaming ed una squadra professionista. Sicuramente, la scelta di espandersi su un mercato differente denota l’attenzione di Logitetch G.

Infatti, al momento è una fra le prime ad approdare nell’ecosistema degli sport elettronici in America Latina. Noi di GamesVillage.it siamo curiosi di scoprire come si evolverà la situazione in futuro.