Annunciati diversi titoli a tema Super Mario nel nuovo Direct per i 35 anni

Mario ne ha fatta di strada dal suo primo salto su un Goomba nel mondo 1-1 di Super Mario Bros. Adesso, a 35 anni dal lancio del gioco in Giappone, il nostro eroe è il protagonista di nuovi titoli per Nintendo Switch e presta le sue fattezze a marchi come LEGO, Kinder Joy e Monopoly. Non manca nemmeno uno speciale festival a tema in Splatoon 2 .

Con una nuova presentazione andata in onda oggi, Nintendo ha mostrato un ampio numero di titoli, prodotti ed eventi di gioco in arrivo per il 35° anniversario di Super Mario Bros. I giochi per le console della famiglia Nintendo Switch svelati oggi includono Super Mario 3D All-Stars, una collezione di tre Super Mario dell’epoca moderna: Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy; Super Mario Bros. 35, un titolo online ambientato nel mondo del Super Mario Bros. originale; e Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, una versione migliorata di Super Mario 3D World, uscito in origine su Wii U.

Il video ha inoltre svelato altre esperienze di Super Mario in arrivo quest’anno, come Mario Kart Live: Home Circuit, che porta il divertimento della serie Mario Kart nel mondo reale dando ai giocatori la possibilità di usare la console Nintendo Switch per controllare un kart telecomandato; il lancio del titolo Super NES Super Mario All-Stars, che si aggiungerà al catalogo di classici per Nintendo Switch Online nel corso di oggi*; e un nuovo prodotto Nintendo chiamato Game & Watch: Super Mario Bros., una console in miniatura ispirata ai classici dispositivi Game & Watch che permette di giocare a Super Mario Bros., Super Mario Bros.: The Lost Levels e Ball.

Super Mario 3D All-Stars : questa collezione racchiude le versioni ottimizzate per Nintendo Switch di tre titoli di Mario in 3D: Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy. Oltre a una risoluzione maggiore rispetto alle loro versioni originali, questi titoli sfoggiano altre novità per assicurare un’esperienza di gioco ottimale su Nintendo Switch. Super Mario 3D All-Stars include inoltre un lettore musicale in grado di riprodurre le musiche e i brani di tutti e tre i giochi, anche quando lo schermo della console è spento. Super Mario 3D All-Stars sarà disponibile in esclusiva su Nintendo Switch dal 18 settembre. Sia la versione su scheda sia quella scaricabile saranno disponibili solo per un periodo limitato, fino alla fine di marzo 2021. Super Mario 3D All-Stars sarà disponibile per il preordine nel Nintendo eShop già a partire da oggi.

questa collezione racchiude le versioni ottimizzate per Nintendo Switch di tre titoli di Mario in 3D: Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy. Oltre a una risoluzione maggiore rispetto alle loro versioni originali, questi titoli sfoggiano altre novità per assicurare un’esperienza di gioco ottimale su Nintendo Switch. Super Mario 3D All-Stars include inoltre un lettore musicale in grado di riprodurre le musiche e i brani di tutti e tre i giochi, anche quando lo schermo della console è spento. Super Mario 3D All-Stars sarà disponibile in esclusiva su Nintendo Switch dal 18 settembre. Sia la versione su scheda sia quella scaricabile saranno disponibili solo per un periodo limitato, fino alla fine di marzo 2021. Super Mario 3D All-Stars sarà disponibile per il preordine nel Nintendo eShop già a partire da oggi. Mario Kart Live: Home Circuit

Game & Watch: Super Mario Bros. : questo nuovo dispositivo collezionabile è ispirato alle console Game & Watch originali degli anni ’80, che includevano un gioco ed erano utilizzabili anche come orologio. La serie Game & Watch originale ha venduto più di 43 milioni di esemplari in tutto il mondo. Questa console Game & Watch: Super Mario Bros. è dotata di una moderna pulsantiera +. Oltre a offrire la possibilità di giocare ai classici Super Mario Bros., Super Mario Bros.: The Lost Levels (pubblicato in Giappone con il titolo di Super Mario Bros. 2) e a una versione speciale di Ball che ha Mario come protagonista, Game & Watch: Super Mario Bros. funziona anche da orologio e include 35 piccole sorprese da scoprire, inclusi alcuni camei degli amici e nemici di Mario. Game & Watch: Super Mario Bros. arriva il 13 novembre.