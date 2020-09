Army of the Dead: Netflix produrrà un anime prequel

Netflix ha scelto di puntare tutto su Zack Snyder. Il regista di 300 e Watchman ha da poco terminato le riprese del suo nuovo film, Army of the Dead, prodotto proprio dal colosso dello streaming e in uscita il prossimo anno. Netflix però ha deciso di cavalcare l’onda dell’entusiasmo fino in fondo. È di oggi infatti l’annuncio di una serie anime prequel e di un film spin-off, affidato alla regia di Matthias Schweighöfer e alla sceneggiatura di Shay Hatten, che prenderanno le mosse proprio dall’ultimo lavoro di Snyder.

La serie anime si intitolerà Army of the Dead: Lost Vegas, e racconterà la storia di Scott, il protagonista del film, fin dalle origini, quando Las Vegas è stata invasa dalla prima ondata di zombie. Il nostro eroe potrà contare sull’aiuto del suo team, ma mano a mano che la verità sugli zombie viene a galla, la fedeltà degli amici di Scott potrebbe vacillare.

Non c’è ancora una data d’uscita ufficiale per la serie, ma sembra confermato che almeno un paio di episodi verranno diretti da Zack Snyder in persona, mentre altri due dovrebbero essere affidati allo showrunner Jay Olivia.

Un annuncio che ha generato un incredibile hype tra i fan, e anche nello stesso Snyder (che recentemente ha confermato l’uscita, nel 2021 su HBO Max, della famosa, chiacchieratissima e attesissima “Snyder’s Cut” di Justice League), che ha dichiarato:

“Sono vermanete emozionato dell’opportunità di collaborare di nuovo con Netflix e di espandere l’universo di Army of the Dead, sia con un prequel internazionale sia esplorando il mondo visivamente dinamico dell’animazione. È stata una grande collaborazione, e sono lieto che Netflix la consideri una grande cosa, come faccio io”

A fargli eco c’è anche Schweighöfer:

“Già è stato un gran piacere far parte di questo splendido gruppo intorno a Zack Snyder, un progetto affascinante. Sono felice che adesso venga sviluppato su tanti livelli diversi”

E voi? Siete emozionati da questo annuncio? Siete pronti a quella che potrebbe essere una delle serie anime più adrenaliniche di sempre?