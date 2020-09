PUBG Mobile: XSET annuncia il proprio roster

Nella giornata di ieri, noi di GamesVillage.it abbiamo riportato la sconcertante news in cui vi raccontiamo del ban di PUBG Mobile in India. A solo un giorno dalla triste notizia, l’organizzazione Esports XSET ha annunciato il suo roster per il titolo mobile.

I membri saranno Nicholas “Niko” Soldatos, Kent “Juicy” Masang Jr, Justus Xavier “Angry” Wilson. Joey e RoiiDz saranno le due riserve, nel caso in cui uno dei tre pilastri mancherà all’appello. Niko, il capitano, si è anche espresso in merito alla questione indiana, mostrandosi dispiaciuto per tutti i professionisti locali che hanno dovuto interrompere la loco carriera su PUBG Mobile.

Il CEO di XSET ha spiegato che la scelta dei giocatori non è casuale, bensì è stata una mossa per includere più culture possibili. La motivazione di tutto ciò è data dal fatto che il gestore sostiene che un background culturale diverso contribuirà a migliorare le prestazioni di tutti.

L’annuncio della nuova squadra è arrivato direttamente dall’account Twitter ufficiale del team.