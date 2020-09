DOOM Eternal: vediamo le potenzialità della RTX 3080 in 4k nel nuovo video gameplay

Sappiamo tutti benissimo che la presentazione della nuova serie 3000 legata alle schede video targate NVIDIA ha sorpreso tutti i giocatori, sia per quanto riguarda i prezzi ma allo stesso tempo alle prestazione che esse offriranno. Ebbene, proprio per dimostrare la potenza bruta delle GPU, sul canale ufficiale è stato pubblicato un nuovo video dedicato a DOOM Eternal, titolo attualmente disponibile sugli scaffali dei negozi per PC, Xbox One, PlayStation 4 e Google Stadia.

Nella clip video, possiamo vedere DOOM Eternal girare in 4K, dove per paragonare la GPU appena citate è stata utilizzata l’RTX 2080 TI e la RTX 3080. Su schermo, è possibile notare un incremento di ben 50 o più fotogrammi al secondo della nuova scheda video NVIDIA, considerando anche che una scheda da 700 euro è in grado di superare la RTX 2080 TI non di poco, è veramente sensazionale.