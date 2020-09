Doraemon: un special celebra i 50 anni del manga

Sono passati ormai 50 anni da quando Doraemon, famosissimo manga di Fujiko Fujio (nome d’arte dietro il quale si nasconde la coppia di mangaka Hiroshi Fujimoto e Motoo Abiko) ha fatto il suo esordio in Giappone. Durante questo mezzo secolo le avventure del gatto spaziale e del suo amico Nobita sono diventate iconiche, tanto in patria quanto nel resto del mondo. Proprio per questo, attraverso il proprio sito web, l’anime ha annunciato, per il prossimo sabato, uno special di tre episodi per celebrare questa ricorrenza così importante.

Il primo episodio trasmesso sarà un remake del classico del 1973, Il super miscelatore, scelto per l’occasione da Gen Hoshino, il cantante dell’attuale opening dell’anime. Hoshino apparirà anche brevemente per introdurre la puntata e spiegare perché sia la sua preferita dell’intero show. L’onore di scegliere il secondo episodio è toccato invece alla violinista Chisako Takashima, che ha selezionato una puntata del 2005 intitolata L’orchestra cambia umore. L’episodio (che era già stato restaurato nel 2015) verrà presentato dalla Takashima, e sarà trasmesso con una parte orchestrale completamente nuova.

Per finire il terzo episodio sarà una puntata nuova, ispirata però a una delle storie più conosciute e famose del manga originale: Il dinosauro di Nobita. Si tratta di un capitolo celeberrimo delle avventure di Doraemon, che ha già ispirato il primo film animato della serie (e il suo remake datato 2006), e, anche se solo indirettamente, l’ultima trasposizione cinematrografica, la quarantesima, delle avventure del gatto spaziale, intitolata Doraemon: Nobita’s New Dinosaur, che ha esordito in Giappone lo scorso 7 agosto.

E voi come festeggerete il 50esimo compleanno del nostro amato gatto spaziale?