Sleepy Princess in the Demon Castle: rivelata la opening

Si avvicina l’autunno, e con esso anche il debutto di numerose serie anime molto attese. Non fa eccezione Sleepy Princess in the Demon Castle, adattamento animato del manga di Kagiji Kumanomata che, con un nuovo video diffuso attraverso il sito ufficiale, ha rivelato la sua opening e, soprattutto, la data ufficiale del debutto dell’opera (che era stata soltanto adombrata in precedenza): il 5 ottobre.

Proprio a partire da questa data l’anime andrà in onda su TV Tokyo, e sarà trasmesso in streaming, in contemporanea, su U-NEXT. Prepariamoci dunque a vivere le avventure della principessa Syalis, tenuta prigioniera nel castello del re demone Tasogare, che aspetta l’arrivo del suo cavaliere Akatsuki cercando di dormire nonostante una terribile insonnia.

La opening dell’anime, Kaimin! Anmin! Syalist Seikatsu, è interpretata dalla cantante e attrice Inori Minase, che è anche la doppiatrice della protagonista, Syalis, mentre la ending, intitolata Gimmme!, è cantata dal popolare gruppo j-pop ORESAMA.

Sleepy Princess in the Demon Castle è stato pubblicato su Weekly Shonen Sunday per la prima volta nel maggio del 2016, ed è giunto, lo scorso aprile, al suo quattordicesimo volume pubblicato in Giappone. La serie anime verrà prodotta dallo studio d’animazione Doga Kobo, con la regia di Mitsue Yamazaki e gli script di Yoshiko Nakamura.

