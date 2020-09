Godfall: nuovo video mostra un duello e il cambio d’arma

Godfall è stato uno dei primi annunci tra le IP per le console di nuova generazione e, attualmente, continuamo a vedere sempre più nel titolo targato Counterplay Games. Il gioco è un action RPG con forti elementi looter-shooter (o, come definito dagli sviluppatori, looter-slasher) ed è atto a creare un connubio rinfrescante nel genere, unito alla potenza della next-gen. Abbiamo visto pochi giorni fa un trailer riguardo Hinterclaw e ora, un’ulteriore sguardo possiamo darlo, seppur minimo, al cambio delle armi con tanto di duello.

Il video, con il titolo “Mentally, we’re on PS5” mostra un brevissimo duello tra il personaggio ed un nemico dell’IA. Durante il combattimento, ciò che ci è dato vedere con chiarezza è il “weapon swapping”, ovvero il cambio dell’arma, da una spada alla lancia. Esso avviene con velocità e senza fronzoli intorno, così come però zero animazioni di transizione.

Risulta essere in realtà piuttosto povero ma, in fin dei conti, la natura del gioco non richiede forse tale livello di precisione nelle animazioni, per quanto forse, ormai, sarebbe pur richiesto da produzioni che portano l’etichetta di AAA.

Il video in questione è disponibile in calce alla notizia e ricordiamo che l’uscita di Godfall è prevista durante la sessione di vacanze e sarà disponibile per PlayStation 5 e PC tramite Epic Games.