Akira: un poster epico anticipa il ritorno nelle sale

L’animazione giapponese deve la gran parte del suo successo in Occidente a un solo uomo e al suo capolavoro. Senza Katsuhiro Otomo e il suo Akira (uscito nei cinema di tutto il mondo nel 1988) gli anime non avrebbero raggiunto, nei paesi occidentali, il livello di popolarità che hanno oggi.

Come uno dei capisaldi del genere anime fantascientifico, Akira è diventato una pellicola leggendaria, che torna spesso nelle sale cinematografiche per qualche occasione celebrativa (l’ultima volta due anni fa in occasione del trentennale), ma i fan non si stancano mai di rivederlo.

Per questo il capolavoro di Otomo tornerà di nuovo nei cinema in una versione restaurata in 4K. Per l’occasione è stato realizzato uno spettacolare poster IMAX (condiviso dagli utenti su Reddit) che ci mostra l’iconico protagonista, Kaneda Shotaro, seduto su un trono, circondato dai pezzi della sua ormai celeberrima moto rossa ridotta in rottami. Il sorriso sardonico stampato sul suo volto ci invita apertamente a vivere l’esperienza di Neo-Tokyo con un livello definizione mai visto finora. Era da un po’ che la notizia di un possibile ritorno nelle sale di Akira in una versione in 4K circolava tra i fan, e, ora finalmente, grazie al bellissimo poster e alla pagina dedicata su AMC Theaters, abbiamo finalmente una data: il 24 settembre, almeno sul mercato americano.

Preparatevi a tornare al fianco di Kaneda, tra le strade tentacolari di una Neo-Tokyo soffocante e corrotta, in una lotta senza quartiere per salvare Tetsuo e mettere a nudo i segreti di un inumano esperimento che ha coinvolto tutta la città. Un classico che non passerà mai di moda. E se non l’avete mai visto, correte a recuperarlo!