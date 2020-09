FUSER: il titolo musicale è in arrivo il 10 novembre

Come vi avevamo già anticipato qualche mese fa, Harmonix è nel pieno della creazione del suo nuovo progetto FUSER, tanto nel pieno che la data ufficiale di uscita è stata da poco annunciata. Si presenta come l’evoluzione per eccellenza del gioco musicale interattivo, mettendo a disposizione canzoni di artisti come Billie Eilish, The Chainsmokers, Imagine Dragons, Lil Nas X, Lizzo, Migos, Post Malone e altri ancora.

Il gioco consente di missare voci, linee di basso e altre strumentazioni per una vasta gamma di generi musicali grazie al gameplay innovativo, dove ogni DJ potrà farsi sentire con il proprio stile.

FUSER uscirà ufficialmente il 10 novembre su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite Steam. Qui sotto potrete trovare la panoramica di gioco e in calce, un trailer del titolo.