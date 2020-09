Cloudpunk in arrivo il 15 ottobre su console

Finalmente, Merge Games e ION Lands hanno da poco annunciato che la loro creazione Cloudpunk, disponibile ad ora solo su PC tramite Steam, è in arrivo anche su console PlayStation 4, Nintendo Switch e Xbox One il 15 ottobre. Qui sotto potete trovare una panoramica del gioco, mentre a questo link potete leggere la nostra recensione del titolo su PC!

Una storia neon-noir in una metropoli cyberpunk fradicia di pioggia. È la tua prima notte di lavoro alle dipendenze del servizio di consegna ‘Cloudpunk’. Ci sono solo due regole: non mancare mai una consegna e non chiedere cosa c’è nel pacco.

Il tuo nome è Rania. Questa è la tua prima notte di lavoro per Cloudpunk, la semi-legale compagnia di consegna con sede nella città tentacolare di Nivalis. Andrai dappertutto, dai sotterranei del Midollo alle Guglie che trapassano le nuvole grigie, prima di toccare i confini della troposfera. Nessun lavoro di consegna è troppo pericoloso e nessuno è più veloce di un pilota Cloudpunk.

In questo gioco cyberpunk story-driven, incontrerai tanti personaggi, tutti diversi, tra cui androidi, intelligenze artificiali e umani senza scrupoli, di tutte le classi sociali. Ognuno ha la sua storia e, nel corso di una notte a Nivalis, tutto cambierà.