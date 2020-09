Animal Crossing New Horizons: decorazioni a tema Super Mario in arrivo a marzo

Ebbene sì, Animal Crossing New Horizons, il simulatore di vita targato Nintendo, ha appena annunciato che porterà avanti un’iniziativa piuttosto importante. Difatti, all’interno del titolo, sarà possibile decorare la propria abitazione, tra mobilio ed oggettistica, a tema Super Mario.

Il tutto è dovuto alla celebrazione del trentacinquesimo anniversario di Super Mario. Purtroppo però, per quanto sicuramente moltissimi fan di entrambi i titoli non vedano sicuramente l’ora di metter le mani sui numerosissimi e coloratissimi oggetti della celebrazione, si dovrà attendere un po’. Con non troppa precisione, ciò che si sa è che tali oggetti arriveranno su Animal Crossing New Horizons nel mese di marzo 2021. A questo link potrete leggere la nostra recensione del titolo, mentre qui sotto potete vedere il tweet ufficiale di Nintendo.