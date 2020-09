The Mandalorian Season 2 ha una data d’uscita

La serie The Mandalorian, esclusiva Disney +, ha finalmente una data di uscita per la seconda stagione. The Mandalorian è attualmente molto apprezzato, anche grazie alle enormi 15 nomination agli Emmy che ha recentemente ricevuto in categorie che vanno da Outstanding Drama a Outstanding Guest Actor fino a Outstanding Visual Effects.

Ora, The Mandalorian sta saltando da una nota alta all’altra mentre si prepara per l’uscita di un’altra nuova stagione, tanto attesa. Mercoledì mattina, è stato annunciato che i nuovi episodi della stagione 2 di The Mandalorian sarebbero iniziati in streaming venerdì 30 ottobre. La data della premiere della seconda stagione è stata accompagnata da un logo nuovo di zecca. Il nuovo logo aggiunge alcune chicche per i fan con gli occhi d’aquila, tra cui The Child, alias Baby Yoda, che cammina al fianco di Mando (Pedro Pascal) e una nuova combinazione di colori blu. Ai lati del nostro eroico duo sembrano esserci anticipazioni sui nuovi mondi in cui viaggeranno nella stagione 2. Tuttavia, il logo non ci dà alcun indizio su dove si trovino Moff Gideon (Giancarlo Esposito) o i suoi piani per rintracciare Mando e The Child.

Ciò che non è chiaro a questo punto è quale tipo di strategia di rilascio sceglierà Disney + con la stagione 2, se manderanno in onda una puntata a settimana oppure se la serie verrà resa disponibile tutta insieme. La stagione 2 di The Mandalorian debutterà il 30 ottobre su Disney +, ma per ulteriori informazioni vi terremo aggiornati.