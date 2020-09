The Last of Us Part II è il gioco più completato su PS4

Come in molti ben saprete, non è detto che tutti gli utenti che acquistano un gioco poi completino la storia. In molti infatti spesso e volentieri lasciano le cose a metà! Online sono sempre stati raccolti dei dati legati proprio al completamente dei titoli acquistati e uno degli ultimi aggiornamenti di questi numeri ci dice che The Last of Us Part II è diventato il gioco per PlayStation 4 più completato dai giocatori.

Il 58% dei giocatori che ha acquistato il titolo di Naughty Dog infatti ha raggiunto la fine della storia, ottenendo di fatto il trofeo in questione. Il precedente primato apparteneva ad una esclusiva PlayStation 4 temporale, ovvero Final Fantasy VII Remake. Di seguito vi proponiamo l’elenco che include gli altri giochi più completati dall’utenza, che include anche God of War, Marvel’s Spider Man, Ghost of Tsushima e addirittura Death Stranding.

Final Fantasy VII Remake – 53.3%

God of War – 51.8%

Marvel’s Spider-Man – 50.7%

Uncharted: The Lost Legacy – 50.3%

Detroit: Become Human – 49%

Ghost of Tsushima – 38.2%

Horizon Zero Dawn – 34.5%

Days Gone – 34%

Death Stranding – 29.3%

Red Dead Redemption II – 28.6%

Avete già provato le due nuove modalità di The Last of Us Part II introdotte nell’ultimo aggiornamento? Potrebbero rendere il completamento della storia un tantino più complicato!