I Metallica chiamati per la colonna sonora di Jungle Cruise

Secondo Collider, i Metallica stanno lavorando con il compositore di Jungle Cruise, James Newton Howard, su una versione orchestrale di “Nothing Else Matters” che avrà un ruolo chiave nel film con Dwayne Johnson e Emily Blunt del prossimo anno, e il leggendario batterista della band Lars Ulrich ha offerto i suoi primi pensieri sulla collaborazione.

L’idea che i Metallica lavorino a un film Disney solleverà sicuramente alcune sopracciglia tra i fan di lunga data della band, ma ha molto più senso quando Ulrich spiega come è nato tutto.

“Risale davvero a [il presidente della produzione Disney] Sean Bailey, che è un fan del rock da tutta la vita, ed è solo una delle persone più grandi, amichevoli, generose, cordiali e accoglienti che troverai nel mondo della musica. Penso che sia sempre stato un fan dei Metallica e ci siamo conosciuti bene. Mia moglie ed io siamo grandi fan della Disney, c’è una grande amicizia, e lui ha sempre cercato un modo in cui i Metallica potessero contribuire a qualche loro progetto. Questa era la soluzione giusta, con Sean che guida la cavalleria, e James Newton Howard e il suo curriculum, con quello che ha fatto.”



James Newton Howard è stato nominato otto volte all’Oscar, essendo stato premiato per film come The Fugitive, Michael Clayton e The Village, e lavorare con lui è stata una parte importante per Ulrich, un grande appassionato di cinema.

“James Newton Howard, l’uomo, il mito, la leggenda assoluta! Considerando quello che ha fatto, è un onore assoluto averlo fatto con lui e siamo entusiasti che il mondo lo sappia. È una specie di metamorfosi interessante, perché è una specie di – non voglio rivelarne troppo – ma è una metamorfosi molto insolita in quanto è una specie di suo arrangiamento di “Nothing Else Matters” quello che abbiamo suonato. Abbiamo scritto la canzone, ma lui ha preso la canzone e l’ha riorganizzata per adattarla a qualcosa di specifico nel film – e ovviamente, non ho intenzione di rivelare nulla di tutto ciò – ma poi abbiamo preso in considerazione la sua versione. Penso che sia tutto ciò che dovrebbe essere detto.”

Jungle Cruise segue lo spiritoso capitano di un battello (Johnson) che collabora con una scienziata (Blunt) per scoprire un albero antico con capacità di guarigione senza precedenti nascosto nella foresta pluviale amazzonica, dove si nascondono tutti i tipi di ostacoli. Il film sarebbe dovuto uscire quest’estate, prima che la Disney decidesse di posticiparne la visione al cinema fino al 30 luglio 2021 a causa della pandemia. Edgar Ramirez, Jesse Plemons, Jack Whitehall e Paul Giamatti sono i co-protagonisti del film.