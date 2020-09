The Batman: Warner Bros. parla dello stop delle riprese

Sulla scia della notizia che Robert Pattinson è risultato positivo al COVID-19, WarnerMedia ha rivelato cosa stanno attualmente facendo dopo la chiusura della produzione di The Batman. Diretto da Matt Reeves, il prossimo progetto DC Films vedrà il debutto di Pattinson come il nuovo eroe col mantello dopo Ben Affleck. E a quanto pare, esisterà nel proprio universo e non sarà connesso alla continuità stabilita nel DCEU.

I fan hanno avuto il loro primo assaggio del tanto atteso blockbuster al DC FanDome del mese scorso, dove Reeves ha anche rivelato dettagli relativi alla trama. Ora, tuttavia, il lavoro sul progetto è ancora una volta a rischio dopo che Pattinson ha contratto il virus ed è attualmente in isolamento secondo le linee guida sanitarie. In seguito a questa notizia, Deadline ha chiesto al capo di WarnerMedia Studios & Networks, Ann Sarnoff, quali misure stiano prendendo in merito alla questione. Secondo il dirigente, hanno interrotto la produzione di The Batman e stanno indagando per capire se qualcun altro è stato infettato.

“Siamo ancora nel mezzo delle indagini su quale sia la situazione. Per ora ci fermeremo temporaneamente fino a quando non avremo più informazioni, ma abbiamo tutti i protocolli impostati per tracciare i contatti e, si spera, tornare presto in produzione.”



Il primo passo della Warner Bros. per affrontare la situazione è testare il cast e la troupe del film per assicurarsi che nessun altro sia stato infettato dal Covid-19. Come il pubblico ha appreso negli ultimi mesi, le persone infette possono anche essere asintomatiche, il che fa parte del motivo per cui è così difficile gestire la pandemia. Nel complesso, quando la produzione di The Batman riprenderà dipenderà da Pattinson e dallo stato di salute dell’intero cast e della troupe in seguito a questo nuovo arresto. Per ora, la Warner Bros. mantiene ancora la data di uscita del film di ottobre 2021, ma può facilmente cambiare a seconda di come sarà la situazione nelle prossime settimane. Vi terremo aggiornati!