Il Padrino Parte III tornerà al cinema con scene inedite

La Paramount Pictures pubblicherà un nuovo montaggio e restauro dell’ultimo film di Francis Ford Coppola Il Padrino Parte III, che nella versione inglese si intitolerà Mario Puzo’s THE GODFATHER, Coda: The Death of Michael Corleone (IL PADRINO di Mario Puzo, Coda: La Morte di Michael Corleone). Questa nuova versione di Il Padrino Parte III porta al cinema la visione originale del regista / sceneggiatore Coppola e dello sceneggiatore Mario Puzo per il finale, che è stata meticolosamente restaurata per la migliore presentazione dell’ultimo capitolo della saga di Corleone. Il Padrino di Mario Puzo uscirà nelle sale a dicembre, seguita dalla disponibilità sulle piattaforme di home entertainment digitale e su cd. Ecco quanto dichiarato dal regista Francis Ford Coppola:

“Mario Puzo’s THE GODFATHER, Coda: The Death of Michael Corleone è un riconoscimento del titolo di Mario e del mio preferito e delle nostre intenzioni originali per quello che è diventato ‘Il Padrino: Parte III. Per questa versione del finale, ho creato un nuovo inizio e una fine e ho riorganizzato alcune scene, inquadrature e spunti musicali. Con queste modifiche e il filmato e il suono ripristinati, per me, è una conclusione più appropriata per “Il Padrino” e “Il Padrino: Parte II” e sono grato a Jim Gianopulos e Paramount per avermi permesso di rivisitarli. “

Celebrando il suo 30 ° anniversario quest’anno, Il Padrino Parte III è stato nominato per sette Academy Awards, tra cui Miglior film e Miglior regista. Il film segue Michael Corleone (Al Pacino), ora sessantenne, mentre cerca di liberare la sua famiglia dal crimine e trovare un successore adatto al suo impero.

Coppola e la sua società di produzione American Zoetrope hanno lavorato a partire da una scansione 4K del negativo originale per eseguire un accurato restauro fotogramma per fotogramma sia del nuovo THE GODFATHER di Mario Puzo, Coda: The Death of Michael Corleone che dell’originale Il Padrino: Part III.

Al fine di creare la migliore presentazione possibile, il team di restauro di Zoetrope e Paramount ha iniziato a cercare oltre 50 riprese originali per sostituire le ottiche a risoluzione inferiore nel negativo originale. Questo processo ha richiesto più di sei mesi e ha comportato il setaccio di 300 cartoni di negativi. American Zoetrope ha lavorato diligentemente per riparare graffi, macchie e altre anomalie che non potevano essere risolte in precedenza a causa di vincoli tecnologici, mentre sono stati apportati miglioramenti al mix audio 5.1 originale. Ulteriori dettagli sulle uscite in sala e su piattaforme streaming saranno forniti in un secondo momento. Per tutte le novità su film e serie tv potete consultare la nostra sezione Movies.