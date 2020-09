Apex Legends: il nerf agli scudi è stato annullato

Già dalla Stagione 5, Apex Legends aveva visto l’introduzione degli Scudi EVO. Questi ultimi, sumentano il loro livello di protezione ogni qualvolta si infligge un determinato quantitativo di danni.

Tuttavia, nella nuova sessione di Apex Legends tutte le armature hanno visto gli stessi valori della suddetta. La particolarità principale è che, nonostante la EVO potesse assumere gli stessi livelli, c’era una diminuzione del valore di 25 punti. Questa scelta di design era giustificata dal fatto che la protezione potesse arrivare al livello rosso, che offre il grado di protezione più elevato fra tutte.

Il cambiamento non è piaciuto alla maggior parte dei giocatori, i quali si sono lamentati dei tempi di uccisione estremamente bassi. Fortunatamente, Respawn Entertainment ha ascoltato la community ed ha annunciato una patch note che riporterà tutto il sistema degli scudi a com’era in passato.

All Evo Armor is here to stay, but armor health will revert to pre-Season 6 values. Design Director Jason McCord talks more about the change in the blog below along with updated patch notes.

📄: https://t.co/2MpkCtinL6 pic.twitter.com/KQCukxN5Hq

— Apex Legends (@PlayApex) September 3, 2020