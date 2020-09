Chucky: la serie tv è stata posticipata al 2021

La produzione di Chucky, serie USA Network e Syfy sulla bambola demoniaca posseduta dall’anima di un serial killer, è stata rimandata al prossimo anno. Le riprese della serie tv dovevano iniziare entro la fine dell’anno, ma ora la data è stata spostata al 2021 a causa delle continue interruzioni della produzione per la pandemia di COVID-19.

Come riportato da Deadline, il ritardo nelle riprese non avrà necessariamente un impatto sulla data anticipata della serie nel 2021, poiché i produttori sono ancora ottimisti sul fatto che la produzione possa essere completata in tempo. Chucky, dello showrunner e creatore di Child’s Play Don Mancini, doveva essere trasmessa quest’anno prima che la pandemia colpisse il mondo e forzasse il ritardo iniziale. Un simpatico teaser trailer ha debuttato lo scorso luglio rivelando l’iconica bambola in un negozio di giocattoli scarsamente illuminato e indicando la nuova data di uscita del 2021. La serie riunirà Mancini con Brad Dourif, che ha doppiato la bambola assassina nel film originale Child’s Play e in diversi sequel. Anche Jennifer Tilly, che ha interpretato Tiffany in Bride of Chucky e nei suoi tre sequel diretti, è coinvolta nella serie. Potete trovare qui la nostra recensione dell’ultimo film della saga.

Ecco la sinossi ufficiale: