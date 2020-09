Doom Eternal: Mick Gordon non parteciperà in The Ancient Gods

In passato, Mick Gordon e id Software hanno visto una rottura del loro rapporto. Il musicista, si era definito infelice del fatto che la sua colonna sonora di Doom Eternal fosse stata mixata. Il risultato, secondo uno dei volti che hanno fatto diventare la serie quello che è oggi, non era all’altezza delle sue aspettative.

Apparentemente questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La nuova espansione The Ancient Gods, infatti, avrà due nuovi compositori. Parliamo di Andrew Hushult e David Levy, che avranno l’arduo compito di soddisfare i fan ancora legati a Gordon. L’annuncio è arrivato direttamente dall’account Twitter ufficiale di Hushult.

Vi ricordiamo che la parte uno del DLC uscirà il 20 ottobre 2020, come riporta il suo ultimo trailer.

Unbelievably happy to announce that I am indeed working on the @DOOM Eternal, The Ancient Gods DLC music with @DavidLevyMusic !

Buckle up! 🙂

Trailer:https://t.co/dOVucf9D4d pic.twitter.com/RtK1UMdlNk

— Andrew Hulshult (@AndrewHulshult) September 3, 2020