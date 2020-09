Microsoft Flight Simulator: il miglior lancio Xbox Game Pass di sempre

Essendo uno dei franchise per PC più longevi e celebrati, Microsoft Flight Simulator ha sempre avuto un seguito di fan piuttosto grande, ma con la sua ultima versione – che si è rivelata molto migliore e molto più ambiziosa di quanto la maggior parte delle persone si sarebbe aspettata – ha raggiunto vette (o quote) ancora più alte. In effetti, ha battuto diversi record al momento del lancio.

In un nuovo post sul blog di Xbox, Microsoft ha confermato che il titolo ha goduto del più grande lancio di un gioco su Xbox Game Pass per PC fino ad oggi, avendo collezionato oltre 1 milione di giocatori finora. Questo lo rende anche il più grande lancio per il franchise di Flight Simulator nel suo insieme. Finora, la community di Microsoft Flight Simulator ha effettuato complessivamente oltre 26 milioni di voli e ha registrato oltre 1 miliardo di miglia volate in totale, cifre che danno nella maniera più assoluta una misura ben definita di quanto il pubblico stia apprezzando il nuovo titolo.

Microsoft Flight Simulator è ora disponibile su PC, ed è programmato per il lancio anche su Xbox One in una data non ancora specificata. Microsoft ha anche pubblicato un trailer di riconoscimento per il gioco per evidenziare l’accoglienza positiva ricevuta da vari critici, al quale potete dare un’occhiata qui sotto. In ogni caso, se voleste prendere visione anche della nostra recensione per il titolo, vi invitiamo a farlo cliccando comodamente qui.