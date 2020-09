Cyberpunk 2077: non ci saranno più rinvii secondo gli sviluppatori

A quanto pare, il 19 novembre 2020 è la volta buona per Cyberpunk 2077. Gli sviluppatori del titolo si sono mostrati molto confidenti nell’annunciare che non verranno più fatti rinvii. Nello specifico, è stato il CFO Piotr Nielubowicz durante un video che riassume l’andamento della software house in questa parte del 2020.

CD Projekt RED è solita rilasciare questo tipo di filmato ad ogni quarto mesi ed un altro a metà dell’anno fiscale. Il prossimo arriverà a dicembre, a cui Nielubowicz ha aggiunto che sarà dopo il rilascio di Cyberpunk 2077.

Insomma, un’altra ottima notizia, dopo quella secondo cui l’opera non peserà 200 GB su PC. Adesso, non ci resta che aspettare il fatidico giorno per mettere le nostre mani sull’opera magna del team polacco.