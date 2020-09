Baldur’s Gate 3: quanto costa l’Early Access

Data l’enorme eredità di Baldur’s Gate come serie, e dato il pedigree di Larian Studios come sviluppatore, non sorprende che il prossimo Baldur’s Gate 3 si preannuncia come una delle più grandi uscite in arrivo per quest’anno. Il fatto che sia sembrato un gradito ritorno per il franchise in tutto ciò che abbiamo visto è servito solo a far aumentare ulteriormente l’attesa per il suo lancio.

Sebbene il lancio definitivo del gioco sia ancora lontano, coloro che ne anticipano l’uscita avranno presto la possibilità di immergersi in esso con la sua imminente versione in Early Access – che, a quanto pare, sarà carnosa. Recentemente su Twitter, il direttore della pubblicazione di Larian, Michael Douse, ha affermato che la versione ad accesso anticipato del gioco avrà 25 ore di contenuti e che il gioco finale, ovviamente, sarà ancora più grande. “Alla fine, sarà un gioco molto grande”, scrive Douse.

Tuttavia, la versione ad accesso anticipato arriverà a prezzo pieno, il che potrebbe andare contro ciò che ci si aspetta solitamente dai lanci di questo genere per i giochi. Invece di uscire a un prezzo più basso, la versione in Early Access di Baldur’s Gate 3 costerà la bellezza di 60 dollari, il che fa pensare che sia in realtà un vero e proprio pre-ordine per il gioco completo, ma che offre molti contenuti in cui immergersi prima del rilascio completo.

Baldur’s Gate 3 verrà quindi lanciato in accesso anticipato su PC (tramite Steam) e Google Stadia il 30 settembre, noi nel frattempo vi invitiamo a rimanere sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.