Doraemon Story of Seasons: disponibile su PS4

Già disponibile su Nintendo Switch e PC dallo scorso anno, Doraemon Story of Seasons arriva oggi 4 settembre anche su PlayStation 4. Per l’occasione, Bandai Namco ha pubblicato anche un trailer di lancio, che potete vedere qua sotto.

Sviluppato da Marvelous e Brownies il titolo in questione è un gestionale di vita in una fattoria, ambientato nel mondo creato da Fujiko F. Fujio, dove Doraemon, Nobita e i suoi amici dovranno gestire la via tra campi e attività, con l’aiuto dei celebri gadget del gatto spaziale.

Questa la descrizione del gioco attraverso il PlayStation Store:

Doraemon incontra Story of Seasons in questo nuovo, rivoluzionario gioco agricolo!

Ambientata a Natura, terra con al centro il mistico Gran albero. Doraemon e i suoi amici si impegneranno in ruoli diversi per dare una mano in città!

Quest’esperienza ha come tema la creazione di legami con i residenti della cittadina. Goditi le interazioni con ogni personaggio e il loro ruolo nella storia.

Ma costruire una fattoria ed allevare cavalli e animali come negli altri giochi di Story of Seasons non è l’unica cosa da fare. Esplora la città di Natura, vivi avventure, cattura insetti e tantissimo altro! I fan di Doraemon saranno anche felici di sapere che si possono usare chiusky in questa nuova vita di tutti i giorni!

Goditi l’unione di Doraemon e Story of Seasons aiutando Nobita a vivere una vita contadina in quest’unica, adorabile terra!