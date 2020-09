Hearthtone: in arrivo il nuovo aggiornamento

A partire dall’8 settembre, ai giocatori di Hearthstone si sveleranno i segreti della Biblioteca Proibita, il nuovo aggiornamento che include l’avventura per giocatore singolo.

Di seguito il calendario:

8 Settembre:

Ser Barov, Jandice Barov e la Guardiana Omu entrano in Battaglia appena in tempo per i gruppi per la Battaglia! Ora puoi invitare fino a sette giocatori nella tua lobby. Mettiti in coda per una Battaglia classificata con un gruppo di massimo quattro giocatori oppure ospita una partita privata da cinque a otto giocatori! Molla penna e calamaio e dacci dentro!

15 Settembre:

È tempo di tornare a scuola per l’eroe Mago di Hearthstone per eccellenza. Scopri di più su come Jaina Marefiero è diventata la potente Maga che tutti conosciamo con questa avventura per giocatore singolo GRATUITA. Il Libro degli Eroi di Hearthstone porterà nuovi contenuti GRATUITI per giocatore singolo nel corso dei prossimi 12 mesi, raccontando le storie di tutti e 10 gli eroi principali. Completando la storia di Jaina verrai ricompensato con una busta del Mago, contenente solo carte del Mago del formato Standard!

23 Settembre:

Venghino, signori, venghino! Il Rissodromo Eroico è tornato. Componi un mazzo partendo dalla tua collezione per poi dare battaglia agli avversari finché non perderai tre partite o ne vincerai 12! Le ricompense si baseranno sul numero di vittorie.

Il Pacchetto Jaina Studiosa, che include il modello eroe Jaina Studiosa e cinque buste del Mago, sarà disponibile dal 15 al 22 settembre, mentre il dorso delle carte Magia di Dalaran, che era stato una ricompensa stagionale del mese di giugno 2017, sarà disponibile dal 22 al 29 settembre.