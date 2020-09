Super Mario 35th Anniversary: pubblicati degli spot tv giapponesi

Ieri gli annunci fatti al Direct per i 35 anni di Super Mario hanno fatto sicuramente felici i tanti fan dell’icona Nintendo. Tra i titoli, Super Mario 3D All-Stars è una collection di tre Super Mario in tre dimensioni: Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy. In più è stato pubblicato anche lo spot di Super Mario Bros. 35th Anniversary.

Proprio su questi giochi, il canale YouTube giapponese di Nintendo ha pubblicato dei brevi spot pubblicitari, che potete vedere qui sotto.

Super Mario 64

Super Mario Sunshine

Super Mario Galaxy

Super Mario Bros. 35 Anniversary