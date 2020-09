Star Trek Day, CBS prepara un evento epocale!

Star Trek Day è uno speciale evento celebrativo organizzato dal gruppo CBS, a cui appartiene anche Paramount, network cinematografico e televisivo che, storicamente, è il publisher di tutto il materiale dedicato al longevo franchise di Star Trek. La data scelta non è certo casuale, si tratta dell’otto settembre 2020, in onore dell’ otto settembre 1966, ovvero la prima trasmissione ufficiale di Star Trek sulle televisioni statunitensi del Pianeta Terra, esattamente 54 anni fa. Eppure la saga è molto più antica, come sanno bene i trekker, poichè il primo pilot della serie classica prodotto da Gene Roddenberry e Desilu Studios, ovvero l’episodio con protagonisti Jeffrey Hunter, nei panni del Capitano Pike, e Leonard Nimoy in quelli del vulcaniano Spock intitolato Lo zoo di Talos (The Cage) risale al 1964, ed è stato scartato da Paramount Pictures perché c’era poca azione e troppo pensiero, ed era ritenuto poco adatto alle produzioni per schermi televisivi degli anni sessanta. Il nuovo pilot Oltre La Galassia (Where No Man Has Gone Before) non è stato però trasmesso per primo, perché il network ne avava modificato l’ordine, decidendo di far conoscere al grande pubblico le avventure dell’Enterprise con invece l’ottavo episodio per produzione, intitolato Trappola Umana (The Man Trap), andato in onda appunto l’otto settembre 1966.

Star Trek Day è quindi un anniversario molto importante, soprattutto oggi che la serie ha riscoperto una vera e propria terza giovinezza, dopo le origini degli anni sessanta e settanta con la Serie Classica (1966) e la Serie Animata (1973), la rinascita negli anni ottanta e novanta grazie ai film e alle tre serie oggi di culto The Next Generation (1987), Deep Space Nine (1993) e Voyager (1995), il cui cast sarà presente quasi al completo per l’evento e, appunto, la terza giovinezza nata grazie alla trilogia cinematografica di J.J. Abrams e le serie recenti. Per celebrarlo al meglio Viacom-CBS ha deciso di organizzare un super evento in digitale per tutti i trekker del Pianeta Terra. Sarà possibile seguire l’intero evento, della durata di ben tre ore e mezza, sul sito ufficiale, disponibile al seguente LINK, a partire dalle ore 21, ora italiana, di martedì 8 settembre.

L’evento sarà condotto da Will Wheaton, l’attore che ha interpretato Wesley Crusher in The Next Generation, e Mica Burton, la figlia dell’attore LeVar Burton, noto per il personaggio di Geordi La Forge nella stessa serie. Durante l’imponente convention ci saranno ospiti attori, sceneggiatori, produttori e tanti altri nomi legati a Star Trek, dalle origini fino ad Enterprise (2001), che vedrà riunito l’intero cast per l’occasione, ad eccezione di Jolene Blalock, ovvero la vulcaniana T’Pol, oltre che purtroppo non è presente a nessun evento Trek da diversi anni per motivi mai chiariti, Non essendo solo un evento storico, però, non mancheranno anche le produzioni più recenti, come Discovery (2017) e Picard (2020). Durante la diretta, hanno assicurato gli organizzatori, saranno rivelate alcune succulente notizie ed anteprime anche sulla seconda aerie animata Lower Decks e la futura serie ancora inedita Strange New Worlds dedicata al Capitano Pike. Il team creativo dell’attesissima serie sarà presente durante l’evento per rispondere in diretta alle domande dei fan terrestri collegati. Ovviamente noi di Games Village compresi!

Di seguito il programma ufficiale ed integrale dell’evento Star Trek Day, negli orari di trasmissione italiana.