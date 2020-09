RPG Maker MV Recensione: su console è un po’ più difficile

RPG Maker MV è un gioco in cui si creano altri giochi. Quindi, per quanto si possa avere tante facilitazioni nello sviluppo di qualcosa, quel qualcosa ha bisogno delle cure continue ed attente, non come una mamma con i suoi cuccioli, ma quasi. Poi stiamo parlando di una versione console, che rispetto alla controparte PC ha delle restrizioni quasi scontate. Dai comandi, alla limitazione degli asset, la console edition parte sicuramente qualche passo indietro rispetto a quello che può essere un luogo più adatto, il computer appunto; non per questo, però, un bravo creativo non ci può tirar fuori qualcosa di buono. RPG Maker nasce a fine anni 80, e nel tempo è andato sempre sviluppandosi, fino alla versione uscita ad agosto, la MZ, per Windows, macOs e Linux. Ma noi ora parleremo, appunto, di quello per PlayStation 4.

RPG Maker MV: provare a creare JRPG su console non è proprio facile

Dicevamo, il gioco in questione è un enorme tool che permette, ha chi ha velleità da developer, di provare a creare da zero il JRPG dei propri sogni (più o meno). Quindi, banalmente, i confini di questo gioco vengono dati dalla creatività stessa del giocatore, ma soprattutto dal modo in cui questa creatività riesce ad essere trasmessa ai comandi di gioco; che lo dico, confessando di non creare livelli decenti dal primo Little Big Planet, sono tutto fuorché immediati. Ma questo può essere dato, appunto, anche solo dal tipo di esperienza che il giocatore ha con gli editor di gioco in generale. La cosa sicura è una: non pensiate che con uno schiocco di dita creerete il JRPG dei vostri sogni di cui sopra. Il percorso è tortuoso e pieno di ostacoli, e un tutorial iniziale proverà a farvi capire fin da subito che le cose non saranno semplicissime.

Ed è assolutamente importante tenere a mente i diversi passaggi che vi verranno detti durante il tutorial, perché basterà anche una piccola dimenticanza, magari data dal fatto che non avete fatto accesso al gioco per due giorni consecutivi, e già vi dimenticherete di come fare a posizionare gli oggetti o a far scattare un determinato evento. Perché oltretutto, il tutorial vi darà un infarinatura generale delle potenzialità del tool, ma poi sarete voi, con il sudore e la fatica, a dover far “esplodere” quelle potenzialità e farle diventare reali. Perché le cose da tener presente sono una semi-infinità. Ma la stessa interfaccia non aiuta, nel senso: chi sa sviluppare la vedrà come un qualcosa di semplice, un pane quotidiano caldo appena uscito dal forno. Ma chi non è avvezzo a questo mondo fatto di pixel e collegamenti no: per creare qualsiasi scena, movimento dei personaggi, ogni cosa, dovrete entrare in una serie di menù e sotto menù che potrebbero portarvi in breve tempo ad una quasi follia, soprattutto perché alternare il tasto x e cerchio per confermare e andare indietro nei menù non è troppo intuitivo. E detto così, a questo punto, la recensione sembra quasi demolire il titolo pubblicato da NIS America, ma non è così.

RPG Maker MV: Tante finestre, tanto lavoro

Non è così perché i mezzi a disposizione sono comunque elevatissimi, e creare il proprio JRPG (old style) dei sogni può essere, potenzialmente fatto. Però ogni giocatore dovrà riuscire a fare lo step necessario che lo trasforma da “giocatore” a “creatore di giochi” e non è facile. Come non lo è stato con il già citato Little Big Planet, come il più recente Dreams. È facile essere fruitori, difficile diventare creatori. Può sembrare ridondante, ma è questo il succo della recensione, che si potrebbe semplicemente fermare a ripetere per mille e passa parole le stesse cose. Perché spiegare come funziona un tool per la creazione di un gioco risulta difficile per chi lo sviluppa, figurarsi per un umile artigiano della parola.

La prima schermata che vi si presenterà sarò una distesa tutta verde, con il personaggio principale al centro. E la prima sensazione è un po’ quella dello smarrimento. Il vostro compito sarà quello di trasformare lo smarrimento in un mondo, e RPG Maker vi dà la possibilità di farlo. Da aggiungere il fatto che, oltre ad essere bravi e creativi, dovete apprezzare il mondo dei giochi di ruolo giapponesi tra gli ’80 e i ’90: i classici combattimenti a turni, le mappe con le città piccoline che poi diventano enormi, i dungeon, i dialoghi. A proposito di questi. Io non ho avuto possibilità di collegare una tastiera. Ma se avete intenzioni di comprare questo gioco fatelo. Scrivere con il pad è, sinteticamente, improponibile.

Piccoli game designer crescono anche su console?

Se riuscirete ad entrare veramente nel mondo del tool di gioco, avrete a disposizione più o meno tutto per creare la vostra storia: potrete personalizzare nei dettagli i personaggi, principali e non. Decidere ogni linea di dialogo, le statistiche dei mostri e le vostre, il tipo di combattimento (o in prima persona o con la visuale laterale), gli effetti visivi, le musiche, ogni singolo oggetto nella mappa o nelle città, i movimenti dei personaggi. Ma anche cose meno immediate, come il “in che direzione compare il protagonista quando si passa da una mappa all’altra?”. E tante piccole finezze, che, lo ripeto, le capirete solo una volta compreso il sistema. Rispetto alla solita controparte PC, oltretutto non potrete importare file personali, potendo attingere solo alla libreria, comunque estesa, di gioco.

Certo, poi potrete anche semplicemente creare una mappa vuota con un solo pipistrello fortissimo e imbattibile, ma quello è un altro conto e forse non è l’obiettivo di RPG Maker. Perché per fare una cosa carina dovrete essere veramente piccoli game designer, e pensare alle regole del gioco. Al massimo poi, potrete dare una sbirciata ai livelli creati dagli altri, cosa che io non sono riuscito a fare perché non ho trovato nessun livello caricato. Ma probabilmente perché il gioco sarà disponibile fra qualche giorno.

Tirando le somme, RPG Maker MV è una versione un po’ più complicata e ristretta della controparte PC. Perché dunque voler mettere mano a questa rispetto all’altra? Maggiore sfida? probabilmente no, ma sicuramente adesso anche chi preferisce comunque accendere la Playstation 4 o il Nintendo Switch potrà provare a creare il JRPG dei propri sogni. A patto che sappia veramente dove mettere le mani.