Prince Of Persia Remake: probabile annuncio all’Ubisoft Forward

Un paio di settimane fa, aveva fatto la sua comparsa online un elenco di retailer per un remake di Prince of Persia, il che, ovviamente, è stato sorprendente perché nessun gioco del genere era stato ancora annunciato da Ubisoft. Normalmente, la notizia sarebbe potuta passare anche abbastanza inosservata, se non fosse che non molto tempo dopo che l’elenco è stato pubblicato, Jason Schreier di Bloomberg ha dichiarato che dopotutto si trattava effettivamente di una fuga di notizie accurata e che l’annuncio vero e proprio sarebbe arrivato molto presto.

Con il secondo showcase digitale di Ubisoft Forward in arrivo la prossima settimana, il 10 settembre, la sensazione è che questa potrebbe essere l’occasione ideale per un eventuale annuncio (se dovesse effettivamente essercene uno), e Schreier stesso ha recentemente confermato che sarà così. Parlando di recente durante il podcast Triple Click (più o meno intorno al minuto 27), Schreier ha affermato che Ubisoft ha in programma di annunciare il remake di Prince of Persia proprio durante lo show dell’Ubisoft Forward.

Ovviamente, fino a quando non verrà fatto un annuncio ufficiale, è meglio procedere con cautela, specialmente con un franchise che rimasto stato inattivo per tutto il tempo che lo è stato Prince of Persia. Detto questo, il track record di Schreier con le informazioni interne parla da solo, e Ubisoft ha una rinomata storia di leaks, quindi potrebbe effettivamente esserci qualcosa di vero in questo, dopotutto: ragion per cui vi invitiamo a rimanere sintonizzati e, soprattutto, a seguire l’Ubisoft Forward!