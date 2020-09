Call of Duty Black Ops Cold War: trapelato video del multiplayer

La prossima settimana, esattamente il 9 settembre sarà in arrivo il reveal ufficiale del multiplayer di Call of Duty Black Ops Cold War ma, nel frattempo, qualcosa è trapelato online del titolo in arrivo per PC, Xbox Series X e PS5.

Postato su Reddit poche ore fa, il video fatto girare online mostra una buona parte di un match online, svelando una nuova modalità dove un team deve difendere un VIP mentre l’altro cerca di estrarlo dalla zona.

Il tutto sembra prendere parte in una mappa basata su Miami. Probabilmente il video non resterà a lungo online, quindi cercate di dargli velocemente un’occhiata, finchè fate in tempo.

Oltre alla nuova modalità di gioco, ci sono altri cambi al gameplay come ad esempio l’uccisione di un nemico ci farà scaricare ben più caricatori rispetto a prima. Altri maggiori cambi al PvP sono relativi allo stato “atterrato“, simile a quello di Warzone e la barra della vita visibile sopra la testa dei giocatori.

Questo video fa capire come Call of Duty Black Ops Cold War somigli, sotto molti aspetti, a Modern Warfare. Il gameplay sembra essere molto fluido, basato su movimenti rapidi e il gunplay non sembra esser cambiato in modo radicale. Comunque, aspetteremo il reveal ufficiale del multiplayer per parlarne meglio, che ricordiamo essere il 9 settembre.