Mafia Definitive Edition: alcuni dettagli su Lost Haven

Hangar 13 si è sicuramente impegnata per lo sviluppo di Mafia Definitive Edition, arrivando ad implementare un nuovo motore per l’illuminazione, ricreando da zero le cutscene e addirittura aggiungendo nuove porzioni di storia. Oltre a ciò, però, ha anche dato nuova vita a Lost Heaven. Qui potrete dare un’occhiata a nuovi dettagli rilasciati sul blog ufficiale.

Secondo gli sviluppatori, la geometria di Lost Haven del 2002 è stata usata, logicamente, come base per la nuova creazione della Definitive Edition. Alcuni nomi sono cambiati ma location come l’aeroporto, il tracciato da corsa ed altri luoghi iconici sono ancora lì. Forse, il cambio più siginificativo è la periferia che può essere ora esplorata senza dover necessariamente giocare la storia prima e, inoltre, non ci saranno caricamenti quando ci si muoverà da uno spazio all’altro.

Altri cambi sono relativi al centro cittadino con palazzi più alti, Chinatown avrà un’architettura migliorata e più immersiva, così come la topografia della città sarà modificata. Con l’aggiunta delle moto, ci saranno adesso delle strade interne di collegamento che potranno essere usate per aggirare la polizia e potete anche aspettarvi il cambio delle locations per determinati obiettivi, così da rendere il tutto più variegato.

Qui sotto vi mostriamo una foto di Lost Heaven da Mafia Definitive Edition e vi ricordiamo che il titolo targato Hangar 13 e 2K Games uscirà il 25 settembre su Xbox One, PlayStation 4, PC e Google Stadia.