Scavengers: primo trailer gameplay ufficiale

Il free-to-play della Midwinter Games, software house formata dai creatori di Halo, Scavengers ha appena ricevuto un nuovo gameplay trailer ufficiale. Il primo trailer ufficiale, per la precisione.

Nel trailer che potete trovare in calce, il brutale mondo di gioco viene mostrato, assieme a varie meccaniche di gameplay. Il titolo, per chi non lo sapesse, è uno shooter class-based dove tre squadre da tre persone entrano in una competizione mortale.

In una terra completamente ghiacciata, dove avrete a che fare con creature infette assolutamente pericolose, la vostra missione sarà quella di combattere gli altri gruppi di umani per guadagnare punti e conseguentemente soddisfare coloro che hanno messo su questa carneficina.

Midwinter Games mira a portare un’esperienza PvPvE sand-box in terza persona con meccaniche shooter, dove collezionare punti e rimanere vivi è la priorità assoluta, mentre avrete a che fare con zombi e altri giocatori allo stesso tempo. Più che un semplice drop in-drop out, il gioco vuole dare un’esperienza più profonda, concedendo la possibilità ai giocatori di migliorare le abilità dei propri personaggi (altamente personalizzabili) e sbloccare nuove armi.

Ogni personaggio (classe) avrà abilità uniche, adatte ad ogni tipo di playstyle per ogni giocatore. La mappa evolverà durante le stagioni, aggiungendo nuove sfide e richiedendo così l’adozione di nuove strategie per lasciare vittoriosi il campo di battaglia.

Scavengers è atteso per il suo rilascio in una data purtroppo ancora sconosciuta. Poco tempo fa gli sviluppatori hanno dichiarato che il titolo uscirà anche su console current-gen, oltre che su PC. Detto ciò, il gioco sembra molto promettente e se doveste voler provarlo, a questo link potrete registrarvi per la beta.