G2 Esports ritorna in collaborazione con EA e Pringles

G2 Esports ha annunciato il ritorno della sua serie sulla ricerca di talenti, Making The Squad per una terza iterazione incentrata sulla FIFA , con Pringles come partner di presentazione.

Pringles ha ampliato la sua partnership con l’organizzatore di tornei di Esport globali ESL, oltre a firmare accordi con il campionato europeo di League of Legends e il centro di gioco di Berlino LVL .

Making the Squad: FIFA Edition sarà una co-produzione tra G2 e il canale globale 4K UHD Insight TV, dove verrà trasmesso lo spettacolo.

La stagione precedente di Making the Squad è stata presentata da Nicecactus , mentre la prima ha visto paysafecard come suo partner di presentazione. Come con le precedenti iterazioni, la terza serie vedrà i concorrenti competere per un posto nel team G2 Esports e un premio di € 10K ($ 11,8 USD).