Call of The Sea: nuovo trailer per il titolo

Quando rivelato all’Inside Xbox showcase a maggio, Call of The Sea si è mostrato come un titolo puzzle-game con una forte componente narrativa, quel connubio che sembra mancare da davvero tanto tempo, forse sin dal primo Portal.

Recentemente, un nuovo trailer è stato rilasciato durante la gamescom 2020 e tale video porta con sé il commento degli sviluppatori, il quale ci dà qualche nuova impressione sul background che Call of The Sea ha da offrirci.

Nel video, Tatiana Delgado della Out of The Blue, lo studio dietro il puzzle game con base a Madrid, ci spiega come H.P Lovecraft abbia pesantemente influenzato lo sviluppo del titolo. Queste le sue parole.

Come potete vedere, sebbene il nostro gioco sia pesantemente influenzato dai suoi racconti, Call of The Sea narra una ingarbugliata storia dei lavori tradizionali di H.P Lovecraft. Stiamo cercando di concentrarci sul surreale e sull’onirico più che sull’orrore. In breve, il nostro titolo è una discesa nella pazzia ma con una risalita verso il benessere; perdere la testa vi fa vedere un mondo colorato, come foste in un sogno.

L’attrice Cissy Jones, meglio conosciuta per i suoi ruoli in Firewatch e nella serie di Telltale, The Walking Dead, recita la aprte di Norah, il protagonista che ha viaggiato nell’Oceano Pacifico alla ricerca del suo marito scomparso per cercare di capire cosa sia successo durante la misteriosa spedizione del suo amato.

Per quanto sia la prima produzione per lo studio spagnolo, Out of The Blue, Call of The Sea sembra essere davvero molto promettente come biglietto da visita per lo studio di sviluppo. Ovviamente, GamesVillage vi terrà aggiornati in merito. Intanto, qui sotto potrete trovare il video descritto e a questo link, il sito ufficiale.