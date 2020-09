Valve chiarisce i suoi piani per il competitivo Dota 2

Ovviamente la pandemia da Covid-19 ha causato molti “danni” agli Esport, ma quella che ne ha subito di più è stato Dota 2. In varie occasioni sembrava che Valve non desse importanza al supporto delle squadre durante la pandemia, molte questioni sono state portate sotto i riflettori nelle ultime settimane.

In risposta al recente contraccolpo della comunità, Valve ha rilasciato una dichiarazione sul suo approccio alla scena competitiva andando avanti durante la pandemia.

Update on Competitive Scene https://t.co/vAWo7xK6dw

— DOTA 2 (@DOTA2) September 4, 2020

Valve ha affermato di essere stato in costante comunicazione con gli organizzatori del torneo da quando ha deciso che i normali eventi DPC “non potevano più funzionare”. Ma la maggior parte di questi piani è fallita a causa della crescente minaccia rappresentata dal COVID-19 durante l’estate e il fatto che il gioco interregionale è diventato un problema più grande senza che gli eventi LAN fornissero la consueta stabilità.

Anche se né la competizione interregionale né la distanza relativa da The International sono requisiti assoluti, abbiamo ritenuto che il DPC sia in funzione di The International sia come prodotto coerente per i fan sarebbe stato meglio servito tenendoli alla larga per ora

Per chiarire, Valve ha detto che sta lavorando con almeno quattro TO di terze parti per creare eventi in Europa e Cina, con altri attualmente in fase di pianificazione, anche se il team “non è in grado di impegnarsi in questo momento”. Ma questo copre solo alcune delle enormi scene competitive, lasciando diverse aree ad asciugare senza eventi o supporto.

Per rimediare a ciò, Valve sta contattando altri TO per offrire assistenza con i montepremi e altri aspetti dei loro prossimi eventi.

Ci saranno ancora molti team, lanciatori, organizzatori e fan in tutto il mondo che non saranno serviti in modo significativo in base alla traiettoria attuale e questa è colpa nostra se non li spingiamo e li supportiamo abbastanza. Con questo in mente, abbiamo iniziato a contattare molti più organizzatori di tornei per offrire aiuto e supporto finanziario al fine di essere in grado di creare una maggiore copertura a livello globale per il resto dell’anno

Questo è un buon inizio per recuperare i quasi sei mesi di inattività mostrati dalla società, soprattutto perché il montepremi del TI10 ha appena superato i 35 milioni di dollari, e più di 33 milioni di dollari sono stati finanziati dalla comunità.

Per quanto riguarda il DPC stesso, Valve sta cercando di riavviarlo in qualche modo entro i primi mesi del 2021, con la speranza che nel momento in cui la prima lega DPC si concluderà, le limitazioni di viaggio e altri ostacoli saranno meno restrittivi per le Majors. ritorno con la concorrenza interregionale. Ciò include i piani per tenere TI10 a Stoccolma il prossimo agosto, sebbene ci siano altri piani tenuti in riserva.