I Seattle Surge licenziano quasi tutto il loro roster

La scia di rinnovamento che ha recentemente colpito la Call of Duty League si propaga anche in casa Seattle Surge. Il team ha infatti licenziato quasi tutti i membri del suo roster originale, tenendosi solo Saw “Octane” Larew.

Sarebbe sbagliato dire che questa notizia sia scioccante, dato che i Seattle Surge si sono rivelati la squadra peggiore della competizione. Nonostante la composizione fosse piena di talenti, la mancanza di sintonia ed altri problemi di natura varia hano portato a risultati disastrosi.

L’annuncio è arrivato direttamente dall’account Twitter ufficiale dell’organizzazione. A quanto pare, le due parti non si sono lasciati in brutti rapporti, tanto che si sono augurati buona fortuna per il futuro a vicenda.

Noi di GamesVillage.it non vediamo l’ora di scoprire quali saranno i professionisti che subentreranno e, soprattutto, se riusciranno a riportare in alto il nome di Seattle.

You helped us start our journey and we are excited to see where yours takes you next.

Thank you @Enable, @Apathy_BZ, @Proto626, @Slacked, @CaseyPandur, and @TeddyRecKs for representing the Seattle Surge during our inaugural season.

We wish you all the best of luck. 💙 pic.twitter.com/UqZfGNIagv

— Seattle Surge (@SeattleSurge) September 4, 2020