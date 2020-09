The Witcher 3: la versione su Switch ha generato il 70% dei guadagni

Diciamoci la verità, al momento dell’annuncio di The Witcher 3 per Nintendo Switch siamo rimasti tutti un po’ perplessi. La motivazione principale era data dal fatto che un’opera di quel potenziale tecnico potesse risultare problematica per la console della grande N. Fortunatamente, non è stato così.

Anzi, si può dire che sia stato un vero e proprio successo per CD Projekt RED. Infatti, The Witcher 3 per la macchina da gioco della casa giapponese ha generato il 70% dei guadagni della software house polacca. Il report è stato fatto da PC Games Insider.

Recentemente, il gioco di ruolo è stato annunciato anche per PS e Xbox Series X. Per cui potremmo aspettarci un nuovo picco di vendite, soprattutto da parte di tutti i giocatori che vorranno vedere Geralt in una veste grafica migliorata.