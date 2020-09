Spelunky 2 ha una data di uscita su PC

Tempo fa, vi avevamo parlato dell’arrivo del Sequel di Spelunky per PS4 (Spelunky 2), previsto per il 15 settembre, ora sembra proprio che anche la versione PC abbia una data di rilascio, anche essa estremamente recente.

Dai un tweet postato da Darek Yu, si evince che la data di rilascio di Spelunky 2 su steam, è prevista per essere il 29 settembre.

We have a date! #Spelunky2 is coming to Steam on September 29. Wishlist the game here to get a notification as soon as it releases:https://t.co/c6WKBfDRsh

The walls are shifting once again…! 🍆 pic.twitter.com/MUIo5E01sv

— Derek Yu (@mossmouth) September 4, 2020