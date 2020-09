Gotham Knights: la città cambierà in base alle fasce orarie

Gotham Knights è sicuramente uno dei titoli più discussi del momento. Sarà perché l’uomo pipistrello non sarà presente o per la caratterizzazione dei personaggi, ma l’opera di Warner Bros. Games sicuramente ha dimostrato coraggio.

Un aspetto interessante riportato direttamente dal blog ufficiale di PlayStation è quello riguardante la gestione di Gotham City. Gli sviluppatori non hanno mai nascosto che il loro obiettivo è rendere la città il più vivida e realistica possibile. Proprio per questo motivo, apparentemente la zona di gioco diventa più popolata negli orari di punta. Al contrario, di notte non c’é quasi nessun cittadino che vaga per le strade. Così facendo, ci sentiremo di trovarci in un ambiente simile alla nostra realtà

Una trovata peculiare, che però ci consentirà di immergerci ancora di più nel mondo di Gotham Knights. Noi di GamesVillage.it non vediamo l’ora di poter vedere il lavoro ultimato, precisamente nel 2021.