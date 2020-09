Ultrakill: il nuovo FPS ispirato da Quake è ora in Early Access

Nell’ultimo periodo abbiamo visto una forte ritorno alle origini, per quanto riguarda gli FPS che non si stanno più limitando a ricreare il gameplay dei titoli che tutti noi abbiamo amato negli anni 90, ma anzi, cercano anche di riportare la vecchia atmosfera nostalgica, presentando uno stile grafico molto poligonale che ricorda vecchie gemme del passato uscite su PC e su Console, con dettagli grafici ridotti spesso e volentieri al minimo. La cosa, ovviamente volututa, se fatta correttamente è di un certo effetto per i giocatori, e proprio per questo proposito, la new blood, ha appena rilasciato in Early Access Ultrakill, un FPS stile retro, dal gameplay molto interessante.

Potete dare un’occhiata al trailer del gioco qui:

Oltre ad essere disponibile in Early access, per il titolo è anche disponibile una Demo, in caso vogliate cimentarvi in azione. Potete scaricarla a questo link nella pagina di Steam.