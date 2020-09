Alien Hominid Invasion: demo per il PAX Online

Tra qualche giorno inizierà il PAX Online (12-20 settembre), e per l’evento il team The Behemoth ha fatto sapere che sarà disponibile una demo giocabile del loro Alien Hominid Invasion. La versione di prova potrà essere scaricata, su Steam, prima dal 12 al 13 settembre, e poi dal 18 al 19 settembre.

Come fanno sapere gli sviluppatori nel comunicato:

“Abbiamo un sacco di nuove parti del gioco da condividere, tra cui la difficoltà aumentata, nuovi nemici, aggiornamenti artistici, achievements, più obiettivi, aggiornamenti delle mappe, sciami nemici aggiuntivi, l’aggiunta della “paghetta” e la molto richiesta (totalmente opzionale) caratteristica di sangue e gore.

Mentre continuiamo a sviluppare il gioco, non abbiamo ancora fissato una data di uscita. In ogni caso, non vediamo l’ora di mostrarvi su cosa abbiamo lavoratoeper sentire cosa ne pensate!

Anche se siamo estremamente entusiasti di condividere con tutti voi un primo assaggio di Alien Hominid Invasion, non è tutto ciò che stiamo portando sul tavolo per questo epico evento online! Abbiamo altri giochi, gadget, merchandising, concorsi e tonnellate di contenuti in arrivo. C’è qualcosa per ogni fan di Behemoth.”

Dopo il lungo video gamepaly di qualche tempo fa, The Behemoth ha pubblicato, per l’occasione, un nuovo trailer, che potete vedere qui sotto. Lasciandovi al filmato vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile su PC, Xbox One e Nintendo Switch.