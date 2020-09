Shenmue The Animation: annunciata la serie

Qualche giorno fa vi avevamo fatto sapere che un noto insider, Dusk Golem, aveva dato per certo l’annuncio, durante questo week-end, di un qualcosa di nuovo relativo a Shenmue, e così è stato. Crunchyroll, in partnership con Adult Swim, ha infatti annunciato Shenmue the Animation, una serie animata di 13 episodi basata sulla serie di giochi Sega, attualmente in produzione da parte di Telecom Animation Film (Tower of God, Lupin the Third: Part 5).

Shenmue the Animation sarà diretto da Chikara Sakurai (Magimoji Rurumo, One-Punch Man Season 2) mentre il creatore e game designer di Shenmue, Yu Suzuki, avrà il ruolo di produttore esecutivo del progetto. Ulteriori dettagli saranno annunciati in una data successiva. Qui sotto potete vedere la locandina della serie animata.

Il gioco originale, Shenmue, per Sega Dreamcast è stato rilasciato nel 1999, con il sequel Shenmue II uscito due anni dopo nel 2001. Shenmue III è stato rilasciato 18 anni dopo, nel novembre 2019, dopo aver raccolto 6 milioni di dollari in una campagna Kickstarter lanciata nel 2015.

Ricordiamo poi che nei primi anni del 2000 era stato fatto Shenmue: The Movie, un film d’animazione di 90 minuti in cui erano state montate le principali scene di intermezzo di Shenmue, più scene di battaglia giocate da giocatori esperti. Nel 2001 è stato proiettato in alcuni cinema giapponesi, mentre in occidente è stato pubblicato solo in un DVD allegato alla versione per Xbox di Shenmue II.