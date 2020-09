Secret Neighbor: disponibile l’aggiornamento Rocket Science

Secret Neighbor, il titolo multiplayer di tinyBuild ambientato tra il primo e il secondo capitolo di Hello Neighbor, si aggiorna. E lo fa con l’update Rocket Science, che porta diverse novità in gioco, a tema spaziale ma non solo, per personalizzare i propri personaggi.

Queste le novità:

Modifiche alla mappa 3

Aggiustato il supporto al controller

Nuove skin

Prestazioni migliorate

Aggiunte nuove lingue: polacco e portoghese

Risolte le anteprime delle mappe con una bassa risoluzione delle texture

Miglioramenti all’editor di livelli

Miglioramenti minori e correzioni di bug

Qui sotto potete vedere le diverse skin; in fondo alla notizia, invece, il trailer dell’update di Secret Neighbor.