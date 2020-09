Metin2: disponibile l’aggiornamento Conquerors of Yohara, dettagli in esclusiva italiana

GamesVillage è lieta di annunciarvi in esclusiva italiana che da oggi l’MMORPG Metin2 accoglie un nuovo aggiornamento gratuito, chiamato “Conquerors of Yohara”, che introdurrà nel gioco una corposa serie di contenuti aggiuntivi. Siamo lieti di essere i primi in Italia a poter condividervi con largo anticipo tutti i dettagli comunicati da Gameforge, oltre ad offrirvi il trailer di lancio del nuovo update (che potete vedere in calce alla notizia) e alcuni screenshot che offrono un primo sguardo alle novità disponibili in-game.

Solca i mari e affronta i pericoli della zona più minacciosa di Metin2, il leggendario gioco di ruolo MMO ad alto contenuto d’azione del publisher Gameforge! L’update gratuito Conquerors of Yohara, da oggi sul web, introduce un nuovo, enorme continente da esplorare.

Nell’update di Metin2, Conquerors of Yohara, si possono scoprire nuove misteriose zone che ospitano dungeon high level e potenti boss. Il nuovo, innovativo sistema Campioni permette ai giocatori di livello 120 di acquisire nuovi poteri e diventare ancora più forti. Con Conquerors of Yohara, si apre un mondo inedito sia per i veterani che per gli esordienti.

Con l’ultimissimo capitolo della saga di Metin2 si prospettano intrighi e minacce che faranno schizzare la tensione alle stelle. Nuove misteriose forze sono emerse dagli oceani e una letale piaga sconosciuta si sta diffondendo sul misterioso continente Yohara: lo sterminato esercito dello spietato Sung Mahi. Per sopravvivere a un viaggio interminabile al confine con la più tragica delle sorti, i guerrieri dovranno unire le forze e prendere d’assalto la Torre Inferna. Solo così potranno estinguere i deliri di onnipotenza di Sung Mahi. Conquerors of Yohara si propone, in questo modo, come la grande inesorabile sfida per tutti i veri avventurieri.

Solo i guerrieri più potenti possono confrontarsi con le insidie del nuovo continente. Perciò, chiunque intenda combattere Sung Mahi e le sue infide orde potrà perfezionare le proprie abilità tramite un boost EXP. Fino al 21 settembre, i giocatori di livello 101 e superiore riceveranno un boost EXP che permetterà loro di potenziarsi più velocemente per espugnare l’istanza “Difesa nave Idra”. Solo allora potranno impossessarsi delle selvagge coste di Yohara.

Rendono l’avventura più intrigante i nuovissimi poteri e i misteriosi item che permettono di superare violente battaglie, scoprire nuovi territori e rivendicare i terreni della gilda. Inoltre, i combattimenti non si tengono solo all’interno dei dungeon: ci si affronta, infatti, anche nelle Guerre dei Regni e in altri inquietanti contesti. È nei tumulti della battaglia che si delineano i contorni dei più valorosi destinati a diventare leggenda in “Conquerors of Yohara”.

Contenuti chiave: