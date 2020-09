World Rally Chapionship 9 Recensione: 20 anni in pista

World Rally Chapionship 9 (chiamato anche WRC 9) è l’ultimo episodio appena uscito sul mercato di una serie decisamente longeva. Il primo titolo, da tutti abbreviato in WRC, ha infatti debuttato, come sappiamo, nell’ormai lontano 2001 su piattaforma Sony PlayStation 2 in esclusiva, ed è stato storicamente il primo titolo di rally in assoluto dotato della licenza ufficiale appartenente al FIA World Rally Championship su cui è basato l’acclamato Campionato del mondo di Rally Professionistico. Questo ultimo titolo è disponibile dal 3 settembre 2020 per Sony PlayStation 4, versione provata, ma anche per le altre piattaforme attuali, Xbox One, Personal Computer ed anche Nintendo Switch, la cui uscita però arriverà successivamente.

World Rally Chapionship 9: una serie quasi ventennale

Il primo gioco della serie, sviluppato dallo studio britannico Evolution Studios Ltd., è diventato negli anni un vero e proprio classico del settore e, al pari della serie Mario Kart sui lidi Nintendo, anche un “must have” del formato PlayStation stesso. In quasi venti anni di carriera la serie si è sempre mantenuta su ottimi livelli simulativi ed arcade giungendo, versione dopo versione, a questa ultima interessante e completa nuova installazione, la nona della serie principale. La serie, esclusiva PlayStation 2 fino al quarto episodio si espande dal 2005, anche nelle tasche dei giocatori, quando esce una splendida “riduzione” portatile per Sony PSP, intitolata solo WRC, ed in seguito anche per i device mobile J2ME, anche se una particolare versione denominata Arcade era stata avvistata anche per la prima PlayStation. Solo nel 2010, dopo tre anni di silenzio, però, la serie risorge e torna sul mercato, diventando realmente multipiattaforma, con l’uscita di WRC FIA World Rally Championship sviluppato dall’italiana Milestone, che è un vero e proprio reboot della serie, disponibile per le nuove piattaforme PlayStation 3 ed Xbox 360, incluso anche il debutto su PC Windows. Da allora la numerazione ricomincia, restando multipiattaforma, con il suffisso FIA in evidenza e spesso chiamato solo WRC. La serie, con numeri record di vendita in tutto il mondo, esattamente un anno fa, il 5 settembre 2019, aveva fatto la sua ultima apparizione con WRC 8, che trovate recensito in questa pagina, con due interessanti diari di sviluppo che trovate qui.

World Rally Chapionship 9: la svolta social del franchise

Una delle più grandi novità offerte da WRC 9 è senza ombra di dubbio la Modalità Club, innovazione assoluta di quest’anno, introdotta dallo sviluppatore di questo episodio KT Racing per cavalcare l’onda sempre più pressante della socialità e della condivisione videoludica nei videogiochi, con buona pace degli amanti del buon vecchio ed asociale single player. Un giocatore ha infatti la possibilità di personalizzare la propria gara, introducendo nuovi percorsi, regole personalizzate, sfide a tempo e customizzazioni molto accurate, rendendo poi disponibile la sua creazione ad altri giocatori che possono entrare in competizione con lui e tra loro. Una svolta decisamente divertente, che è un vero stato dell’arte del multiplayer online. Molti altri giochi di corse offrono già questa funzione, diranno i giocatori più navigati, è vero, ma lo fanno appoggiandosi a piattaforme esterne dedicate, mentre World Rally Chapionship 9 permette di farlo direttamente dal gioco stesso, una novità che, ne siamo certi, diventerà presto lo standard e farà scuola. Se amate giocare coi vostri amici, o nemici, la Modalità Club è senza dubbio una scelta obbligata per il multiplayer.

Gli elementi classici presentati da WRC 9

Per non deludere però i giocatori della vecchia guardia della serie, ed anche perché si trattava senza dubbio di elementi vincenti, ecco che World Rally Chapionship 9 non può esimersi dal presentare le altre modalità classiche, ovvero la Modalità Carriera, dove il giocatore può seguire un pilota durante l’intero iter professionale, dal debutto sulle prime piste di provincia fino a percorsi sempre più prestigiosi. Molto piacevole anche la Modalità Stagione. Qui la simulazione arcade cede il passo alla componente gestionale che assume, come sappiamo, una maggior importanza strategica. Non meno divertenti la Modalità Sfida, dove ci si impegna per migliorare tempi e prestazioni, contro se stessi, e la Modalità Multiplayer tradizionale, che ci permette di gareggiare con piloti più o meno esperti provenienti da tutto il mondo, inclusi i soliti koreani imbattibili onnipresenti online! Bisognerà decisamente utilizzare parecchio le Modalità Partita Rapida ed Allenamento per diventare sempre più esperti. Prima di ogni corsa si può accedere al Calendario per consultare i diversi eventi, potenziare automobili e team, leggere le proprie email, consultare le statistiche e visualizzare gli obiettivi di gioco. Molto curati ed interessanti gli Eventi Online e la suddivisione dello schermo nella modalità Split Screen per avere più piloti sullo stesso schermo. Su questi elementi classici WRC 9 si presenta molto simile, ovviamente al suo predecessore visto lo scorso anno, basandosi oltretutto sul medesimo motore grafico. Eppure lo sviluppatore KT Racing ha decisamente migliorato l’esperienza, con un livello di raffinazione molto alto, che migliora il titolo sotto ogni aspetto, anche se certo di pochi punti percentuali. Il rapporto, per capirci, è un po’ quello che c’è tra Mario Kart 8 per Nintendo Wii U e Mario Kart 8 Deluxe per Nintendo Switch, tutto uguale ma più bello, tutto simile, ma più raffinato. La fisica del gioco è stata decisamente ottimizzata e migliorata, con una maggiore manovrabilità delle vetture, specie su percorsi meno semplici e terreni più ostici, dove prima la tenuta di strada era spesso un grosso problema durante la competizione. Certo, scivoleremo sempre su una pista bagnata, ma del resto è quello che avverrebbe nella realtà. Purtroppo WRC 9 sembra quasi una versione Deluxe poco accessibile alle nuove leve, che però farà decisamente la felicità degli esperti della serie. La realizzazione grafica dei modelli poligonali delle vetture è ottima, mentre quella degli elementi di contorno, come palazzi e scenari è giocoforza meno accurata, ma mentre sfrecceremo a trecento chilometri orari sulle vostre auto da sogno in versione rally sarà davvero l’ultimo dei nostri pensieri contare i poligoni. Meglio correre velocissimi col vento che sbatte contro il parabrezza e magari un disco del vostro musicista preferito se non vi piace la colonna sonora originale del titolo, forse un po’ troppo ritmata e spesso fa perdere la concentrazione. L’impostazione arcade del gioco non mancherà di far divertire gli amanti del genere. Non essendo per contro un gioco simulativo, stupisce l’eccessiva impostazione punitiva scelta dagli sviluppatori, poco inclini a perdonare gli errori.

Nuove aree inedite

Molte e differenziate le categorie delle automobili disponibili, che attingono al passato classico della serie, con titoli decisamente evocativi come WRC, WRC 2, WRC 3 e Junior WRC. A queste si aggiungono inoltre dieci automobili speciali bonus che si sono distinte storicamente nel mondo del Rally. Lo sviluppatore KT Racing ha decisamente fatto le cose in grande, e i numeri parlano da soli. Si spazia dall’immortale Lancia Delta Integrale fino alle scattanti auto marchiate Hunday, passando per la sportiva Toyota Yaris WRC, con ben cinquantadue team diversi e trentacinque nuovi percorsi, divisi tra location vecchie e nuove. Includendo i tre inediti, sarà possibile partecipare a ben tredici rally totali. Tra queste spiccano il lussureggiante Kenya, il pratico Giappone e l’affascinante Nuova Zelanda. Se la prima location africana ci offrirà principalmente terreni sterrati e selvaggi, la terra nipponica presenta invece principalmente percorsi stradali e cittadini. La terza è un buon mix tra le prime due, ottima anche per allenarsi sui diversi terreni. L’area Garage per la sosta e la gestione delle nostre automobili è decisamente simile a quello visto in WRC 8, come del resto i percorsi precedenti, uguali in tutto e per tutto al passato, ma la nona installazione prevede appunto le tre affascinanti location inedite tutte da gustare. Anche con un ottimo livello di varierà che le contraddistingue. L’ottimo mix tra vecchio e nuovo è sicuramente la carta vincente del titolo corsaiolo.

World Rally Chapionship 9 riporta sul mercato la serie corsaiola WRC, ad un anno esatto dall’ultima edizione, WRC 8, con interessanti novità. A tutti i contenuti classici già visti in passato si aggiunge infatti una inedita svolta social, denominata Modalità Club, che farà letteralmente scuola. A questo si aggiungono ben tre nuovi rally, Kenya, Giappone e Nuova Zelanda, che portano a tredici il totale dell’offerta, con oltre cinquanta team. Il gioco sviluppato da KT Racing si rivela poco adatto ai neofiti, ma farà decisamente la felicità degli esperti della serie WRC.