Postal Brain Damaged: annunciato su PC e console

Il publisher Running With Scissors e gli sviluppatori Hyperstrange e CreativeForge Games hanno annunciato POSTAL Brain Damaged, sparatutto in prima persona e spin-off in stile retrò della serie POSTAL. L’uscita è prevista su console e PC (via Steam) nel 2021. Per l’occasione è stato pubblicato anche un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

La serie in questione è nota per controversie e situazioni sopra le righe, tante che nella descrizione sulle pagine ufficiali si legge:

Quando (The Dude) chiude gli occhi in uno stato di torpore ubriaco e drogato, si risveglia in un mondo di sogno psichedelico, grottesco, completamente contorto. I pazienti del manicomio con le braccia-dildo si caricano voracemente. Le nonne serial killer brandiscono camminatori in combattimenti spietati. Fai attenzione agli alieni felici che cercano di raggiungere il retro dell’accappatoio di Dude.

Spara attraverso fasi di crescente follia, respingendo gli incubi con proiettili e urina. Muoviti, scatta, scivola e salta come un coniglietto attraverso enormi palcoscenici in stile retrò, tra cui uno sporco manicomio, una convention di fumetti, l’ Area 69 e altro ancora.

Queste le caratteristiche di POSTAL Brain Damaged: