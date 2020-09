Xbox Series X avrà il pieno supporto alle DirectX 12_2

Microsoft, ai tempi, fu la prima a svelare la propria macchina next-gen, chiamata ai tempi Project Scarlet e ora conosciuta come Xbox Series X. Sicuramente avrà parecchio da dire e, come (quasi) tutte le nuove generazioni di console, arriva con upgrade hawrdare di un certo livello. In queste ore, arriva la conferma da parte di Microsoft riguardo l’uso delle DirectX12_2.

Più che uso, si parla di supporto, ma Microsoft ha voluto renderlo chiaro tramite l’account Twitter ufficiale dove, il Director of Program Management del Team Xbox Jason Ronald, ha dichiarato, dopo aver ricevuto una domanda, che è confermata la presenza del supporto alle DirectX12_2.

Strano come, a livello ufficiale, non sia presente la dicitura da alcuna parte, nemmeno sul blog ufficiale di Xbox, fino ad ora. Comunque, il tutto sta a significare si avrà una maggior compatibilità con le API PC, così come potenziali miglioramenti di caratteristiche quali raytracing, shader delle mesh e così via su console e PC. Qui sotto vi sarà possibile leggere il post rilasciato su Twitter. Avete letto della retrocompatibilità di Xbox Series X e delle affermazioni della Microsoft, dichiarando che la nuova ammiraglia sarà “più retrocompatibile“? Se non l’avete fatto, potete leggerlo in questo nostro articolo.